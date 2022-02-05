Олимпийский чемпион по фехтования Мельников умер в Петербурге

В субботу, 5 февраля, не стало олимпийского чемпиона по фехтованию на Олимпиаде 1964 года в командном зачете и сабле Бориса Мельникова. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по спорту.

Борис Мельников родился в Ленинграде в 1938 году. В составе сборной ССР по фехтованию спортсмен выступал в 1964-1966 годах и стал олимпийским чемпионом в 26 лет.

Борис Мельников имел многочисленные спортивные звания. Он был заслуженным мастером спорта СССР. В 1965 и 1967 годах становился чемпионом мира в командных соревнованиях. В 2004 году его имя появилось в зале фехтовальной славы России.