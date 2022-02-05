Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на Олимпиаде

Российская команда в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова стала третьей в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Для всех участников данная награда — первая олимпийская в карьере.

Российские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды. Для её прохождения спортсменам понадобилось 13 дополнительных патронов. Также пришлось пробежать один штрафной круг.

Первенство в эстафете досталось норвежцам с результатом 1 час 6 минут 45,6 секунды. Вторыми стали французы, которые отстали от победителей на 0,9 секунды.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что первую медаль России на Олимпиаде в Пекине завоевала лыжница Наталья Непряева.