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9 из 12 медалей чемпионата Европы достались российским фигуристам

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© Фото: pixabay.com

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Фигуристки из России заняли весь пьедестал.

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который прошел в Таллине, россияне взяли все золотые медали. Всего на счету наших спортсменов девять наград. Из них четыре золота, 3 серебра и две бронзы.

В женском одиночном катании россиянки заняли весь пьедестал почета. Первой стала Камила Валиева, которая суммарно набрала 259,06 и установила новый рекорд по оценкам короткой программы (90,45 баллов). Второй стала Анна Щербакова, суммарный результат которой составляет 237,42 балла. Набравшая 234,36 балла Александра Трусова заняла третью ступень пьедестала.

Такой результат российские фигуристки демонстрируют уже на втором подряд чемпионате. В прошлом году на пьедестале почета стояли Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

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