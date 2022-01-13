Россиянка Валиева лидирует после короткой программы чемпионата Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию российская спортсменка Камила Валиева стала лидером по итогам короткой программы. Выступление фигуристки судьи оценили в 90,45 баллов.

Это рекордно высокие оценки по результатам короткой программы. Ранее рекорд был также установлен Камилой Валиевой. Её выступление на шестом этапе серии Гран-при в Сочи судьи оценили в 87,42 балла.

Второй по итогам короткой программы стала бельгийская спортсменка Луна Хендрикс. Россиянка Александра Трусова замыкает тройку лидеров. Более высокого результата её не позволило достичь падение в заявленном в короткую программу тройном акселе.