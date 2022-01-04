Петербургский СКА возглавил Роман Ротенберг

У петербургского хоккейного клуба СКА сменился главный тренер. Этот пост займет Роман Ротенберг. Информацию об этом пресс-служба хоккейного клуба опубликовала в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Ранее главным тренером СКА был Валерий Брагин. Теперь он займет пост старшего тренера хоккейного клуба. Отмечается, что опытный тренер продолжит помогать команде и тренерскому штабу.

Сам Валерий Брагин уже пояснил, что тренерский штаб продолжит совместную работу для достижения общих целей. У хоккейного клуба начинается ответственный этап — до начала Олимпиады осталось провести меньше десяти матчей.