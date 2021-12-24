Выборгская спортшкола получила в подарок мотоцикл

В пятницу, 24 декабря, Выборгской детско-юношеской спортивной школе «Фаворит» вручили подарок. Как сообщает ЛенТВ24, на Рыночной площади собрались организаторы Baltic Rally в костюмах Деда мороза и Снегурочки. Юным спортсменам они подарили мотоцикл BMW стоимостью 500-600 тысяч рублей. Выбранная модель относится к туристическим, то есть не слишком мощным, но легким в управлении. Она идеально подходит для обучения воспитанников ДЮСШ.

Ключи от мотоцикла торжественно вручили председателю общественного объединения «Фаворит Выборг» Сергею Петрову. А пришедшие на праздник дети получили игрушки.

Традиция дарить подарки выборгской ДЮСШ у организаторов Baltic Rally существует давно. В этот раз презент решено преподнести не кому-то одному, а всей школе.