Болельщики «Зенита» не хотят Fan ID

Фанатское движение «Ландскрона» объявила об отказе от оформления специальных паспортов болельщика Fan ID. Как сообщается в официальном сообществе движения, актив принял такое решение в полном составе.

В «Ландскроне» введение паспортов болельщиков посчитали необоснованной мерой, а также назвали репрессивной и избыточной. Там также подчеркнули, что её введение идет вразрез с интересами фанатов.

Закон о введении в России Fan ID был одобрен Государственной думой в третьем чтении. В паспорте болельщика планируется отображать всю историю действий посетителя на спортивных мероприятиях.