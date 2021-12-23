Путин напомнил, где пройдет чемпионат мира по хоккею в 2023 году

В ходе пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о том, может ли чемпионат мира по хоккею в 2023 году принять Уфа. Как сообщает spb.mk.ru, в ответ президент подчеркнул, что город несомненно готов к проведению соревнований подобного уровня, но чемпионат 2023 года уже запланирован в Петербурге.

Владимир Путин отметил, что в Петербург для этих целей уже готовятся спортивные сооружения. А Уфа находится довольно далеко от Северной столицы.

Речь в ответе президента шла о строящейся «СКА Арене». Окончание строительства запланировано на конец 2022 года.

Чемпионат мира по хоккею Петербург, как планируется, примет с 5 по 21 мая 2023 года. Трибуны новой арены рассчитаны на 21,5 тысячу болельщиков.