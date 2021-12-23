Эксперт оценил будущий вклад СКА Арены в развитие детско-юношеского хоккея

СКА Арена, по его словам, принесет пользу как детям, так и взрослым, а также городу в целом: "Она станет магнитом, который будет притягивать спортсменов высокого уровня. Встанет в один ряд с известными достопримечательностями: например, я знаю, что многие причиной для посещения Петербурга выбирают, в том числе "Газпром Арену". А если говорить в целом про хоккей, то здорово, что появится еще одна площадка для занятий".

Фото: ska_legion

По словам Логвинова, хорошо бы, чтобы в Петербурге было побольше спортивной инфраструктуры. Одних хоккейных коробок, считает он, недостаточно, да и относятся они больше к досугу: "Полноценно заниматься физкультурой на них, будем честны, непозволительно, так как потребителю, то есть родителю, сейчас нужно другое - качество". Соучредитель "СКА-Легион" полагает, что городу недостает ледовых катков, зачастую даже без мест для зрителей, где дети могут полноценно развиваться как в хоккее, так и фигурном катании, шорт-треке и других ледовых видах спорта. "Без этих вещей трудно нарастить показатели как на общероссийском, так и мировом уровне", - добавил он.

Фото: ska_legion

А хорошие показатели необходимы для того, чтобы Петербург мог по праву считаться хоккейной столицей мира, какой ее уже называют именитые спортсмены, тренеры, комментаторы и т.д.: "О "столичности" петербургского хоккея, на мой взгляд, говорить несколько рановато в силу того, что успехи отдельных команд на общероссийском уровне еще только появляются. Но город стремится к этому статусу. Об этом говорит, в том числе совершенствование двух систем - СКА и Динамо - с точки зрения детско-юношеского хоккея. А значит не за горами и масштабные успехи. Но если говорить о высших достижениях, то далеко ходить не надо и стоит лишь взглянуть на графу СКА в турнирной таблице последних лет - клуб является одним из знаменитейших".

Фото: ska_legion

Рассказал Дмитрий Логвинов и о том, какими качествами должны обладать подрастающие спортсмены: "Если мы говорим о детях, то для них главное - это терпение и трудолюбие. Это же кстати относится и к родителям. Результат не появляется в одночасье. До 10-13 лет можно и не быть лидером в своей группе или команде, на чемпионате или в первенстве. Зачастую профессионалами становятся именно те, кто проявил должное усердие. А еще важна любовь к тому, чем ты занимаешься".

Фото:ska_legion

Хоккей, на его взгляд, достаточно доступный вид спорта в отличие, например, от художественной гимнастики, где для выступлений нужны разные наряды и много: "А в хоккее, тем более если ты уже подрос, форму можно использовать пять и больше лет".

Фото: ska_legion