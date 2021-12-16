В новом году фитнес подорожает

В будущем году в России продолжится подорожание услуг фитне-залов. Как сообщают «Вести Подмосковья», ссылаясь на Ассоциацию операторов фитнес-индустрии (АОФИ), основной причиной повышения цен становятся издержки, связанные с пандемией коронавируса, которые вынуждены нести владельцы клубов. В частности, крупные спортивные залы тратят около 250 тысяч рублей в месяц на закупку средств индивидуальной защиты. При этом продолжает расти стоимость аренды помещений.

В 2022 году в стоимость абонементов владельцам фитнес-клубов придется заложить и выплаты по кредитам, которые они были вынуждены взять в 2020-21 годах. В тот период из-за пандемии залы не работали, однако им не были предоставлены арендные каникулы.

Эксперты уверены, что компенсировать повышением цен все потери фитнес-клубам не позволит ограниченная платежеспособность клиентов. Ранее АОФИ обратилась Михаилу Мишустину и российским губернаторам с просьбой оказать поддержку фитнес-индустрии страны.