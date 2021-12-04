Перед матчем с «Ростовом» игроки «Зенита» вынесли на поле щенков из приюта

С необычной акции начался матч футбольного клуба «Зенит» с командой «Ростов», который состоялся на «Зенит-Арене». Игроки петербургского клуба перед матчем вышли на поле с щенками из приютов на руках.

В пресс-служба футбольного клуба «Зенит» пояснили, что таким образом команда поддержала акцию «Собакам лучше дома!». Она направлена на привлечение внимания к необходимости ответственного отношения и ухода за домашними животными.

Чтобы подарить дом щенку из приюта, можно ознакомиться с информацией на портале «Собакам лучше дома». Если нет возможности взять щенка, каждый желающий может сделать пожертвование в благотворительные фонды, помогающие приютам.