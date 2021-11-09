Подрядчика «Газпром Арены» объявили в международный розыск

Предприниматель Алексей Кобыща — учредитель ООО «Группа компаний "Охрана"», которое занималось поставками систем безопасности для петербургского стадиона «Газпром Арена», объявлен в международный розыск. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает телеканала «Санкт-Петербург», заседание по избранию заочной меры пресечения для бизнесмена состоится в Басманном суде Москвы около 15:00 вторника, 9 ноября. Следствие намерено просить о заочном аресте бизнесмена.

Следствие выяснило, что оборудование для петербургского стадиона было привезено из-за границы. Технику передавали от одного подрядчика к другому, похитив таким образом 180 миллионов рублей.