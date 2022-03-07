Петербургский «Зенит» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Уфу» в матче Российской Премьер-Лиги со счетом 2:00. Об этом 7 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Первым счет открыл Данил Круговой в начале второго тайма, ударив по воротам соперника из-за пределов штрафной. Второй гол в ворота «Уфы» забил Малком. При этом уфимцам так и не удалось пробить ворота «Зенита».

В результате петербургский клуб увеличил свои шансы на победу в Премьер-Лиге, в то время как «Уфа» осталась внизу турнирной таблицы.