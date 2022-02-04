По Петербургу проехал «Олимпийский трамвай»

В честь открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине в Петербурге запустили «Олимпийский трамвай». Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Свой путь, украшенный официальной символикой зимних игр, «Спортивный вагон» начал на Садовой улице, где в 1911 году был открыт первый в России Олимпийский комитет.

Состав отправили в путь знаменитые современные и советские спортсмены, участвовавшие в разные годы в зимних соревнованиях.

Напомним, в Пекин отправились 212 российских спортсменов, 28 из которых — петербуржцы.