В Петербурге запустили «Лыжные стрелы»

Специализированные электрички «Лыжные стрелы» начали курсировать между Петербургом и лыжными базами в Ленинградской области. Об этом 23 января сообщает пресс-служба Смольного.

Популярные лыжные базы находятся в Токсово и поселке Шапки. Желающие прокатиться могут воспользоваться электричками 23, 29 января, 6, 12, 20, 26 февраля, а также 6, 12, 20 и 26 марта.

Составы в направлении Токсово будут отправляться в 10:45 с Финляндского вокзала, а в Шапки в 9:15 с Московского. Отмечается, что билеты на «Стрелы» предоставляются петербуржцам бесплатно. Для этого необходимо посетить отделы физической культуры и спорта администраций районов Петербурга.