На финальном матче лиги чемпионов в Петербурге трибуны могут заполнить на 100%

В Петербурге на финальном матче Лиги чемпионов могут разрешить стопроцентную посадку на трибунах. Об этом 3 января сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

Глава города отметил, что решение не окончательное и все будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки и будет приниматься совместно с УЕФА и Роспотребнадзором.

Финальная игра пройдет 28 мая в Петербурге на стадионе «Газпром Арена», а тренироваться участники турнира будут на стадионе «Петровский». С 26 по 29 мая в городе также пройдет Фестиваль Чемпионов УЕФА. Градоначальник сообщил, что для болельщиков будут организованы площадки у спорткомплекса «Юбилейный» и в парке 300-летия Петербурга.