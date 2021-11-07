ФК «Зенит» сыграл в ничью с «Уралом»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграл в ничью с аутсайдером сезона ФК «Урал». Об этом 7 ноября сообщает «Фонтанка».

Встреча команд прошла в Екатеринбурге. За весь 90-минутный матч ни одна из команд так и не смогла поразить ворота противника. «Зенит» на 51-й минуте остался без Клаудиньо, который был удален с поля, и играл остаток матча в меньшинстве.

Встреча никак не повлияла на положение команд в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» все также занимает первую строчку, а «Урал» — последнюю.