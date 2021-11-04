Петербуржец выиграл золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе

Петербуржец Александр Комаров, работающий в Росгвардии, завоевал на чемпионате мира по спортивной борьбе золотую медаль. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Старший инструктор по физической подготовке и спорту Северо-Западного округа Росгвардии Александр Комаров взял верх в схватке в весовой категории 87 кг над своим соперником из Венгрии Давидом Лосончши. Петербуржец уже в пятый раз становится золотым призером на международных состязаниях.

Комаров выиграл первый раунд с отрывом в семь баллов, а второй завершил досрочно выиграв 9 очков.