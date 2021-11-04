Тренер «Зенита» рассказал о состоянии травмированных футболистов

В Петербурге в тренировкам после полученных травм вернулись футболисты Магомед Оздоев и Дуглас Сантос. Об этом 4 ноября сообщает главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Далеру Кузяеву при этом выходить на тренировки все еще нельзя. Спортсмен 8 ноября сделает снимок, который должен будет прояснить ситуацию с его участием в ближайших матчах.

Тренер команды также рассказал, что «Зенит» во всю готовится к встрече с «Уралом» в рамках чемпионата РПЛ. По его словам, сильной стороной команды является оборонительная позиция.

«Когда команда выступает в еврокубках, она все время играет в таком графике. В Лиге Европы все еще сложнее, потому что матчи проходят в четверг, и игры чемпионата некуда двигать. Мы привыкли работать в таком режиме – вопрос только в количестве игроков, которые доступны к тому или иному матчу», — рассказал о напряжённом графики клуба Семак.