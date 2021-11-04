На «Газпром арене» закрыли фанатский вираж из-за поведения фанатов

Российский футбольный союз постановил закрыть фанатский вираж на «Газпром Арене» в наказание за поведение фанатов футбольного клуба «Зенит» на домашнем матче РПЛ с «Динамо». Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба РФС.

Кроме закрытия сектора на матч с «Нижним Новгородом», клубу придется также выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

«За скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать «Зенит» на 80 000 рублей и запретить допуск зрителей на сектор D102 стадиона «Газпром Арена» на первый ближайший домашний матч 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом», который состоится 19 ноября 2021 года», — заявили представители контрольно-дисциплинарного комитета.