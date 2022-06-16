Полторы тысячи человек присоединились к утреннему забегу ПМЭФ-2022

Массовый забег по самым живописным улицам Северной столицы прошел для полутора тысяч петербуржцев и гостей Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам участников, в этом соревновании победа не главное. По словам министра спорта Олега Матыцина, в этот период Петербург заряжен энергией круглые сутки, в том числе и благодаря белым ночам. Как добавила руководитель проекта "Лига Героев" Ксения Шойгу, забег не только позволит поднять настроение, но и зарядиться эмоциями благодаря живописным маршрутам Северной столицы.

Напомним, что в городе на Неве свою работу продолжает Петербургский Международный экономический форум. В Россию из более чем сорока государств прибыли делегации, а посольства восьмидесяти стран прислали дипломатов. Учасников мероприятия ожидает насыщенная спортивная программа - впереди матч по боксу и хоккею.