"Зенит" построит на улице Верности новый стадион

Разрешение на строительство спортивно-развлекательного центра на улице верности получил футбольный клуб "Зенит". Разрешение выдал госстройнадзор Санкт-Петербурга. Строительство объекта запланировано до 31 декабря следующего года. Об этом сообщает Служба государственного строительного надзора и экспертизы города.

Петербургский футбольный клуб собирается построить крытое футбольное поле, длина которого составит 102 метра, а его ширина составит 64. Также там собираются возвести трехэтажное здание. В нем разместят тренажерные залы, медицинский блок, раздевалки для команд и помещения для воспитанников академии футбольного клуба "Зенит".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что футболист Артем Дзюба сообщил о своем уходе из петербургского клуба "Зенит". Спортсмен принял решение не продлевать контракт с ФК "Зенит" и покинет клуб после нынешнего сезона.