Больше, чем просто турники и брусья: вокруг стадионов появляются целые парки

Современный спортивный комплекс - больше не вещь в себе. Сегодня это место, куда приходят и поболеть за любимых команду или атлета, и самим позаниматься, и отдохнуть, в основном активно. Поэтому возможности стадионов выходят за их пределы. Рассказываем о самых грандиозных планах по благоустройству некоторых объектов и их территорий, а также о том, почему это важно.

Москва

На востоке столицы есть спорткомплекс «Авангард», возведенный еще в 1954 году и ни разу не ремонтировавшийся. Более того, предыдущие владельцы хотели закрыть его и построить на этом месте «коммерчески привлекательные объекты». Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. По его словам, правительство города оформило территорию в право собственности и занялось ее реконструкцией. В планах обновить и оборудовать подогревом футбольное поле, сделать фитнес-зону для старшего поколения, установить большие качели и даже фонтан с разными режимами работы.

Петербург

В 2018 году в Северной столице прошел чемпионат мира по футболу. К этому событию привели в порядок участки сразу нескольких спортивных объектов, причем не только в городе, но и его окрестностях. Гораздо комфортнее стало, например, у стадиона «Петровский», рядом со «Спартаком» в Ломоносове и «Олимпийцем» в Павловске.

Поскольку Петербург - город активных людей, где страстно любят и летние, и зимние виды спорта, здесь ведется строительство нового многофункционального комплекса «СКА Арена». Он не только побьет рекорд по количеству болельщиков, коих сможет принять аж 21 500, но и приятно удивит, пожалуй, каждого местного жителя, ведь проектом предусмотрен парк площадью 12 гектаров. Там появятся фестивальная зона, велосипедные и роликовые дорожки, теннисный корт, ледовый каток, футбольное поле, а также самые разные деревья и кустарники. Подготовка территории уже идет: формируется будущий ландшафт, скоро начнутся посадки. Планируется, что парк от сезона к сезону будет менять цвета - для этого садовники создали уникальный дендроплан, по аналогии с лучшими европейскими и английскими зеленыйми зонами.

«Пока никто не видел, но многие уже слышали, и наверняка эта инфраструктура превзойдет самые смелые ожидания», - отметил вице-президент Университета «Синергия», научный руководитель факультета индустрии спорта и заведующий кафедрой спортивного менеджмента Владимир Леднев.

Освоение территорий вокруг стадионов, по мнению нашего собеседника, началось со стартом подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи, которые прошли в 2014 году. И яркий пример успешного благоустройства - это, конечно, Олимпийская деревня - большая общественная зона и одна из главных достопримечательностей города-курорта.

«Необходимо помнить, что когда мы приходим на спортивный объект, нас интересует не только конкретный матч и счет на табло, но событие в целом, а также то, что будет после него», - сказал Леднев, подчеркнув, что на стадионы ходят в компании друзей или коллег и нередко семьями, желание которых «зависнуть» где-нибудь после состязаний вполне понятно.

Приятное времяпрепровождение по окончании мероприятия - это лишь одна из причин возникновения комфортных благоустроенных зон около крупных спортивных объектов. Управляющий партнёр аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева выделила еще несколько. Так, парк или сквер рядом со стадионом, регулярно принимающим важные события - это банально удобно: «Обилие пешеходных дорожек облегчает одновременный доступ к разным секторам от остановок общественного транспорта - трамваев, автобусов, троллейбусов, а также станций метро, что помогает избежать больших очередей и давки». Еще на этих площадях, как правило, располагаются предметы с символикой команды-хозяйки. Также их можно использовать для получения дополнительной прибыли, разместив, скажем, торговые павильоны или кафе. Ну и наконец облагораживание прилегающей территории может быть одним из условий для получения разрешения на строительство самого центра.

Соответствуют большинству из перечисленного, по мнению спикеров, например, детский город профессий «КидСпейс» рядом с Ак Барс Ареной в Казани или «Парк Галицкого» в Краснодаре у одноименного стадиона.

«Это то, что мы теперь называем комфортной средой для любой городской территории. Это, безусловно, влияет на популяризацию спорта, здорового образа жизни и правильную культуру развлечений и отдыха», - заключил Владимир Леднев.