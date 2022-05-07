«Зенит» победил «Химки» в чемпионате России

Подмосковные "Химки" обыграли футболисты петербургского "Зенита" в рамках матча 28-го тура Российской премьер-лиги. Матч проходил в Петербурге и закончился со счетом 1:0. На 13-й минуте отличился Иван Сергеев.

Встреча стартовала с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Символический удар по мячу перед матчем сделала ветеран ВОВ "Зенита" Вера Кузьмина. Также она является одной из самых пожилых болельщиц футбольного клуба. В июле этого года ей исполнится 100 лет.

"Зенит" набрал 64 очка и стал досрочным чемпионом, а "Химки" находятся на 12-м месте с 29 баллами.