Футбольный клуб "Челси" Роман Абрамович продал за 5 млрд долларов

Бизнесмен Роман Абрамовия продал футбольный клуб "Челси". Тепер им владеют американские предприниматели Тодд Боэли, Марк Уолтер и бизнесмен из Швейцарии Хансйорг Висс.

В официальном заявлении говорится, что уже согласованы все условия, на которых новая группа собственников приобретет клуб. Полностью сделку завершат в конце мая, когда получат все согласования. Обшая сумма инвестиций новых владельцев составит 4,9 млрд евро, а плата за акции клуба будет 2,5 млрд фунтов.

«Футбольный клуб «Челси» подтверждает: согласованы условия, на которых новая группа собственников во главе с Тоддом Боэли (и его компания Clearlake Capital), Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом приобретет клуб, — говорится в официальном заявлении.

Сам Абрамович признался, что для него это решение было невероятно трудным, а ему больно расставаться с клубом.