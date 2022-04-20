Выплаты, как за Паралимпиаду получат призеры соревнований «Мы вместе. Спорт» из Петербурга

От правительства Петербурга горнолыжник Иван Васильев и керлингистка Анна Карпушина получат выплаты за участие в соревнованиях "Мы вместе. Спорт". Они проходили в Ханты-Мансийске.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", губернатор города Александр Беглов заявил, что от Петербурга в соревнованиях участвовали два человека. Васильев занял четвертое место, а Карпушина привезла серебро. Правительство решило, что региональные выплаты для них будут такими же, как если бы они принимали участие в Паралимпиаде.

Напомним, что в марте этого года Международный паралимпийский комитет запретил спортсменам из России принимать участие в играх в Пекине. Тогда вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил заняться организацией соревнования в Ханты-Мансийске. Тогда же Чернышенко заявил, что необходимо сохранить размер вознаграждения для победителей и призеров.