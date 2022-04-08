Не попавший на олимпиаду лыжник выиграл престижный марафон

Российский лыжник Евгений Белов стал победителем Югорского марафона, выиграв гонку на 50 км с общего старта классическим стилем. Об этом сообщает "Страна Советов".

Белов заявил, что марафон не был легким и перед статом начался небольшой снегопад. По его словам, это внесло свои коррективы в гонку, но при этом все прошло замечательно. Он отметил, что специально готовился к событию и прошел весь чемпионат России.

"Я доволен, первое место всегда очень приятно, тем более здесь участвуют очень сильные спортсмены", - заявил он.

Второе место в соревновании занял бывший тренер сборной России Сергей Турышев, а третьим Сергей Спирин. Напомним, что Югорский марафон проходит в рамках чемпионата России с 8 по 0 апреля в Ханты-Мансийске.