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Кто мог бы сыграть роль Камилы Валиевой в спортивном боевике «Схватка»

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В последнее время российское кино увлеклось съемками остросюжетных драм о противостоянии соперников в спорте. Например, фильм "На острие" в основу которого легла история битвы саблисток в финале Олимпийский игр 2016.

Кроме того, скоро выходит биографическая драма "Белый снег" про великую лыжницу Елену Вяльбе, которая завоевала в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта пять золотых медалей из пяти возможных.

В Neva.Today предположили, что новым остросюжетным боевиком могла бы стать схватка российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой на ОИ-22 в Пекине.

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Александра Трусова/instagram.com/avtrusova/
 

В фильме Александру Трусову могла бы сыграть Ксения Суркова. Они похожи не только цветом волос, но и даже некоторыми чертами лица. Суркова знакома зрителю по роли Анны Терентьевой в сериале «Ольга» на телеканале ТНТ.

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Ксения Суркова/instagram.com/surkovaxenia
 

Роль Камилы Валиевы могли бы доверить, например, Аглае Тарасовой. У нее уже есть опыт в похожих картинах.

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instagram.com/kamilavalieva26
 
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Аглая Тарасова/instagram.com/aglayatarasova
 

Молодая российская актриса театра и кино Мария Андреева могла бы сыграть Анна Щербакова.

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Мария Андреева/instagram.com/andreevamashk
 
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Анна Щербакова/instagram.com/anna__shcherbakova_
 

Напомним, что российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова выступили в произвольной программе, завоевав золото и серебро Олимпиады-2022. Камила Валиева же, лидировавшая после короткой программы, заняли лишь четвертое место в Пекине.

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