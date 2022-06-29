В Петербурге стартовал отбор спортсменов для участия в паралимпийских играх в Сочи

В Сочи со 2 по 9 октября пройдут летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". В турнире примут участие спортсмены из Санкт-Петербурга.

Всего в играх паралимпийцев примут участие 850 спорстменов из России, Белоруссии, Армении и Туркменистана. В играх будут представлены 9 видов спорта - легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы.

Слоган “Мы вместе. Спорт” уже стал устойчивым символом справедливости и единения, уважения своих соперников. Нас всех объединяет спорт, который является фактором укрепления межведомственных и межгосударственных связей, - отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В Петербурге уже стартовал отбор спортсменов для участия в турнире.

Как сообщает президент Федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников, существуют два критерия отбора паралимпийцев. Первый - это членство в паралимпийской команде, которая входит в состав сборной команды России. Списки спортсменов подготавливает Паралимпийский комитет. Участники летних игр будут отбираться со всех регионов России.

Также, в команду могут войти петербургские спортсмены для участия в пауэрлифтинге, плавании, легкой атлетике и волейболе.

Точной цифры участников сборной летних игр паралимпийцев от Санкт-Петербутрга нет. Сейчас идет прием заявок от зарубежных стран. После этого будет определено количество спортсменов-участников и сборных от российских регионов.

Многие члены сборной Петербурга находятся на сборах, а перед поездкой в Сочи примут участие в кубковых мероприятиях, и в чемпионатах России.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что преддверии соревнований в Сочи петербургские паралимпийцы показали высокие результаты.