Продукцию IKEA можно купить в онлайн-магазине Wildberries

Шведский магазин мебели IKEA покинул российский рынок, однако, спустя некоторое время после ухода, товары IKEA стали появляться в каталоге онлайн-магазина Wildberries.

Так, россияне могут приобрести по скидочной стоимости мебельную, аксессуарную и текстильную продукции для своих квартир и домов. Максимальный размер скидки на данный раздел товаров доходит до 55 процентов.

О том, что в интернет-магазине Wildberries появится продукция IKEA стало известно в середине июня 2022 года - об этом пользователям рассказали в пресс-службе компании. Сделка онлайн-магазина с российскими поставщиками IKEA позволит вторым изменить профиль и перенести свою деятельность в онлайн-сегмент. Wildberries предоставил поставщикам невысокую комиссию.

Напомним, что IKEA заявила о своем уходе с рынка РФ в среду, 15 июня 2022 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что шведский магазин мебели и товаров для дома официально начал распродажу своих товаров в России. Однако акции пока что доступны только сотрудникам компании.