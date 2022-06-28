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В «Новом Янино» появился новый детский сад

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© Фото: pxhere

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В Ленинградской области в жилом комплексе ЦДС «Новое Янино» завершились строительные работы еще одного детского садика, который предназначен для 175 детей. Дошкольное учреждение, строительство которого началось осенью 2020 года, находится на Спортивном переулке, дом 1. 

Как сообщает NSP, Государственный строительный надзор разрешил группе ЦДС открыть новый трехэтажный детский сад, площадь которого составляет четыре тысячи квадратных метров. Предполагается, что в данном дошкольном учреждении будет сформировано девять групп, в которые войдут малыши от двух до семи лет. 

На территории детского садика обустроены спальные и игровые комнаты, залы для занятия музыкой и физической культурой, а также медицинский кабинет, кухня и кабинеты, в которых дети смогут заниматься различными развивающими видами деятельности. 

Помимо этого, во дворовой части учреждения размещены игровые и спортивные зоны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на севере города появится новый детский сад в 2023 году. 

 

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