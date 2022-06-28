Скорая помощь Петербурга стала чаще ездить на вызовы из-за жары

В Санкт-Петербурге с субботы царит аномальная жара: столбик термометра днем не падает ниже +28 градусов тепла. Жители Северной столицы не привыкли к столь жаркой погоде, из-за чего тяжело ее переносят. Так, горожане стали чаще обращаться с вызовами в службу скорой медицинской помощи.

Как сообщается в пресс-службе Комитета по транспорту, с субботы по воскресенье, с 25 по 26 июня, медики Городской станции скорой помощи отправились на 3169 вызов. Однако выходными ранее, 18 и 19 июня, врачи совершили лишь 2564 выезда.

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга отметил, что местным жителям для того, чтобы без последствий перенести аномальную жару, необходимо соблюдать питьевой режим, а именно пить суточную норму воды и холодного чая, температура которых должна быть около десяти - пятнадцати градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что местный синоптик Юрий Куткевич рассказал, когда же жара покинет город.