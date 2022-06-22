Бургеры «Вкусно и точка» не смогли переварить первые посетители

В Санкт-Петербурге в среду, 22 июня, открылся первый обновленный ресторан быстрого питания «Вкусно и точка» на Каменноостровском проспекте, где 26 лет назад открылся первый McDonald`s. Однако первые посетители заведения нашли больше минусов, чем плюсов в новой сети фаст-фуда.

Как сообщается в Neva.Today, заказать доставку из ресторана «Вкусно и точка» пока что невозможно, однако сотрудники пообещали наладить сервис по доставке в течение следующей недели.

Что же касается личного посещения заведения, то дизайн помещения ничуть не изменился: посетителей встречают все те же терминалы и кассы, однако позиций в меню стало заметно меньше. К тому же, многие посетители не могут пока что привыкнуть к новым названиям, которые так требуют от них сотрудники.

Вкус блюд не изменился, однако упаковка потерпела изменения: так картошка фри подается в белой упаковке с небольшим оранжевым ободком, и лишь на бургере есть хоть какое-то обозначение того, что тебе приготовили.

Из позиций меню исчезло знаменитое мороженое Макфлурри, которые трансформировалось теперь в обычный пломбир с бабушкиным вареньем.

Единственным отмеченным плюсом стало то, что сотрудники ресторана готовили в первый день открытия заказы за считанные минуты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге прошло торжественное открытие первого обновленного ресторана сети быстрого питания «Вкусно и точка».