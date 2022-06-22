В Петербурге поделились результатами проекта о бездомных котах

В Санкт-Петербурге состоялся специальный проект "Друзей не покупают!", который посвящен котам и кошкам из приютов и с улиц города. В рамках мероприятия бездомным животным пытались найти любящих и заботливых хозяев.

Как сообщает АБН, во время проведения проекта "Друзей не покупают!" сайт посетило около двух тысяч человек в течение месяца, с мая по июнь 2022 года. Наибольшее число посетителей сайта - это местные жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По словам директора по развитию издания Евгении Домрачевой, создатели проекта счастливы, что проект получился востребованным. Также организаторы не могли даже предположить, что получат столь многочисленные отклики от читателей.

Главной идеей проекта была мысль о том, что нет смысла покупать кота или кошку, ведь в приютах ждут своих хозяев такие же милые, добрые и сообразительные хвостатые.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что эрмитажные коты в Петербурге отметили свой праздник 28 мая.