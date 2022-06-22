Петербуржцы вернутся домой после «Алых парусов» на общественном транспорте

Жители Санкт-Петербурга и выпускники местных школ смогут вернуться домой после ежегодного праздника "Алые паруса" на общественном транспорте, который изменит свой график в ночь с пятницы на субботу, с 24 на 25 июня 2022 года.

Как сообщается в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга, метрополитен будет работать для граждан на протяжении всей ночи, однако интервалы движения поездов будут увеличены до трех-семи минут.

Для тех жителей Санкт-Петербурга, кому удобнее добираться домой на наземной общественном транспорте, или кому долго ехать от метро, будут курсировать автобусы следующих маршрутов: №8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154. Данные автобусы будут ездить максимум каждые полчаса с двенадцати ночи до шести утра. Помимо этого, будет работать троллейбус № 46.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в магазинах Петербурга нельзя будет приобрести алкогольную продукцию в день проведения праздника выпускников школ "Алые паруса".