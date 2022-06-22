Синоптик Колесов рассказал, какая была в Петербурге погода 22 июня 1941 года

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал петербуржцам, какой была погода в день начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года - "черный" день совпал со светлым воскресным днем.

Как сообщает в своем телеграм-канале Александр Колесов, в 1941 году был отмечен ряд аномальных погодных явлений. Так, весна в том году была очень холодной и дождливой, и только к 19-21 июня в Ленинграде начало теплеть. И 22 июня 1941 года от Бреста до Урала осветили долгожданные солнечные лучи, и в страну пришло лето.

На протяжении всего июня месяца в Ленинграде температура воздуха не поднималась выше +11.9 градусов, а 22 июня столбик термометра превысил долгожданное значение в +19 градусов тепла. Дожди в этот день тоже не были замечены.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в центре Санкт-Петербурга загорелись огни в День памяти и скорби, 22 июня.