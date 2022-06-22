Цифровой криминалист: оплачивать безналичкой транспорт Петербурга безопасно

Руководитель международного центра цифровой криминалистики Санкт-Петербургского исследовательского центра Российской академии наук Андрей Чучелин рассказал жителям Петербурга о том, что оплачивать проезд в наземном общественном транспорте с помощью банковских карточек весьма безопасно, но необходимо учитывать некоторые особенности.

По мнению эксперта, отмена оплаты проезда с помощью наличных средств, которая была проведена в рамках транспортной реформы, помогает ускорить процесс оплаты проезда, а также избавиться от мошенников, которые предоставляли ложные билеты.

Криминалист уточнил, что при бесконтактной оплате банковскими картами в салоне наземных транспортов используются валидаторы, которые автоматически списывают определенную сумму. Данный процесс не контролирует водитель. Об этом пишет МК в Питере. Контроль транзакций осуществляют процессинговые центры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что общественный наземный транспорт Санкт-Петербурга остановится для минуты молчания 22 июня.