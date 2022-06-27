На улицы Петербурга вылили 13 тысяч кубометров воды за жаркие выходные

Петербургские улицы также помыли с использованием 842 литров специального шампуня. Всего за прошедшую неделю специалисты израсходовали 39 кубометров воды и 1135 литров моющего средства.

Северную столицу полили за прошедшие жаркие выходные рекордными 13 тысячами кубометров воды. Как сообщает пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга, в ночь празднования «Алых парусов» с 24 на 25 июня, в центре город мыли 237 дворников, 14 бригад и 198 машин.

На Дворцовую площадь и городские набережные вылили в праздник выпускников полторы тысячи кубометров воды, а также собрали 200 кубометров отходов и 74 тонны загрязнений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что памятник Петру I у Михайловского замка помыли к дню рождению императора.