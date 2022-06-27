Власти отремонтируют пять дорог в Приморском районе

Работы пройдут в рамках всероссийского проекта «Безопасные качественные дороги». На Камышовой улице специалисты уже приступили к укладке асфальта.

В Приморском районе Петербурга уже начали ремонтировать дороги. Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, строители уже начали укладывать новый асфальт на Камышовой, Туристской и Пленарной улицах.

Так, с 28 по 30 июня жители города не смогут проехать на автомобилях по отрезку от Шуваловского проспекта до Туристской улице из-за проведения ремонтных работ.

Также в Северной Столице положат новый асфальт на 1-ой, 2-ой, 3-ей Конной Лахте Приморского района.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге дороги ремонтируются в 42 раза чаще, чем тротуары.