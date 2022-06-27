В Петербурге построят «ферму» для скоростных трамваев

В Северной столице появится четыре эстакады для проезда над реками Кузьминка, Волковка и Славянка. Одна из них будет включена в кольцевую дорогу.

В Петербурге запускается проект по реализации скоростного трамвая от метро «Купчино» в Славянку. Как сообщает «Петербургский дневник», в городе построят четыре эстакады и три моста.

Одна из эстакад пройдет третьим уровнем над кольцевой автомобильной трассой. Так, в Петербурге появится «ферма» трамваев. Власти обещают, что из транспорта будет открываться красивый вид на город.

Строительство начнется в 2022 году и охватит более трех километров: трамваи будут проезжать над реками Волковка, Кузьминка и Славянка.

Петербуржцы смогут доехать от метро «Купчино» до станции «Шушары» всего за 15 минут, а за 35 — до Славянки. Трамваи будут ходить каждые пять минут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в в Петербурге запустят новые трамваи в ретро-стиле.