IKEA официально запустила распродажу товаров

Шведская компания IKEA открыла распродажу товаров из-за ухода с российского рынка. Пока их приобрести могут только сотрудники бренда.

IKEA рассказала о старте распродаж товаров для дома в связи с сокращением бизнеса на территории России. Как сообщается на официальном сайте предприятия в понедельник, 27 июня, пока акцией могут воспользоваться только работники компании.

Бренд также отметил, что купить товары можно только онлайн, приехать лично на распродажу нельзя. Уже через несколько дней IKEA откроет продажу товаров для всех россиян.

Всего в Петербурге было открыто два гипермаркета компании. О полном уходе из России бренд сообщил 15 июня: он продаст четыре завода по выпуску продукции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что IKEA планирует вернуться в Россию.