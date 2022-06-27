Комтранс поддержал перевозчиков накануне третьего этапа транспортной реформы

Петербург готовится начать третий этап транспортной реформы с 15 июля: перевозчикам уже подняли зарплату и снизили стоимость запчастей для автобусов. Модернизация городского транспорта началась 1 апреля 2022 года.

В Северной столице продолжается реализация транспортной реформы. Как сообщает «МК в Питере», в ней активно принимает участие Комитет по транспорту и городские перевозчики.

За первый этап реформы в Петербурге появились 864 новых автобуса, а за второй город получил еще 693 единицы транспорта. Петербургские специалисты работают над заменой импортных запчастей и установлением регулярных логистических поставок.

Перевозчики отмечают, что Комитет по транспорту Санкт-Петербурга помог с уменьшением стоимости закупки запчастей и материалов для новых автобусов. За третий этап реформы петербургским переводчикам подняли заработную плату.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что политолог поддержал плавное внедрение третьего этапа транспортной реформы в Петербурге.