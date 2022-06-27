Петербургские бобры обзавелись потомством на берегах реки Оккервиль

Детеныши будут жить с родителями до двух лет. Бобрята питаются молоком матери, сухими ветками и листьями.

Зоолог Павел Глазков сообщил в своем блоге «Каждой тваре по паре» о рождении потомства у петербургских бобров. Семейство обитает на берегах реки Оккервиль. Малыши родились всего месяц назад.

Оказалось, что берегах реки нет бобровых хаток: животное роют норки в берегах. Бобриха обычно рожает до шести детенышей. До трех месяцев они питаются материнским молоком, а также листьями и ветками.

Юные бобры проживут с родителями до двух лет, а потом взрослые сородичи их отселят на другой водный участок. Там они найдут свою пару, обустроят жилище и также дадут потомство.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что лосиха решила посетить «МЕГУ Дыбенко» в Петербурге.