Петербургские фонтаны ждет промывка с 27 июня по 1 июля

В Петербурге фонтанные комплексы приостановят работу из-за технической проверки. Их будут чистить, а также проверять насосное оборудование.

Городские фонтаны временно не будут работать из-за промывочных работ. Об этом сообщает в понедельник, 27 июня, пресс-служба петербургского «Водоканала».

С 27 по 31 июня будет закрыт фонтанный комплекс на Московской площади, а также на площади Ленина. Некоторые водные объекты не будут работать всего один день, 27 июня, среди них: фонтан в Колпино на Павловской улице, «Богиня плодородия» в Пушкине и «Крестики-нолики» в Сестрорецке. График работы других фонтанов Петербурга можно увидеть на сайте «Водоканала».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что фонтаны Петербурга готовят к новому сезону.