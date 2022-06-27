В Юнтоловской природной зоне не вывозят мусор с начала июня

В охраняемом заказнике установлен раздельный сбор отходов, но мусорные мешки лежат рядом с переполненными баками. Местные жители сообщают о неприятном запахе.

Петербуржцы снова жалуются на нерегулярный вывоз мусора. Новая свалка образовалась на территории Юнтоловского заказника. Как сообщают свидетели инцидента в группе «Приморский район» в социальной сети «ВКонтакте», отходы с заповедной зоны не вывозят с 7 июня. Заполненные контейнеры предназначены для раздельного сбора мусора, но рядом лежат обычные отходы в пакетах.

Также местные жители опасаются, что среди невывезенного заведутся крысы, а потом грызуны жить в ближайшие дома на Планерной улице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржцы пожаловались на «прошлогоднюю» помойку на Маршала Новикова.