Петербургская группа Little Big переехала жить в США

Участники панк-рейв-группы Little Big уехали жить в Лос-Анджелес. Они должны представлять Россию на «Евровидении», но конкурс отменился из-за пандемии коронавируса.

Группа из Петербурга Little Big сообщила на своем официальном сайте о переезде на постоянное место жительства из России в США в воскресенье, 26 июня. Теперь музыканты планируют выпускать новую музыку из-за рубежа.

Группа Little Big была основана в Санкт-Петербурге в 2013 году. Музыканты должны были принять участие от России в песенном конкурсе «Евровидение», но в мире произошла пандемия коронавирусной инфекции и соревнование отменилось. В 2021 году они уступили место певице Маниже.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что cкончалась актриса из клипов Little Big Полина Соколова/