Юрий Лоза высказался о концертной программе «Алых парусов-2022»

Музыкант Юрий Лоза осудил выбор артистов для концерта петербургского праздника выпускников школ. Он заявил, что программа выступлений получилась однообразной.

Напоминаем, ранее стало известно о том, выпускников школ могут начать принимать на военную службу по контракту. С данной инициативой выступили члены комитета Госдумы по обороне.Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Певец Юрий Лоза негативно высказался о артистах, которые выступили на празднике выпускников. Артист написал пост в своем телеграм-канале, и заявил, что не понимает репертуара новых звезд. Лоза также подчеркнул, что в России не хватает артистов уровня Ильи Резникова и Леонида Дербенева.

На традиционном празднике «Алые паруса», который прошел в ночь с 24 по 25 июня, хедлайнерами стали группа The Hatters, певица Полина Гагарина и артист Сергей Жуков. Помимо них, перед публикой выступили Люся Чеботкина, Ханна, Хабиб и другие исполнители.