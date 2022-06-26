Более 10 тысяч поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым в Москве

Артиста похоронили на Троекуровском кладбище. На прощании людям выдавали воду из-за жары.

Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня из-за острой сердечной недостаточности. Бывшему солисту «Ласкового мая» было 48 лет. Как сообщает ГБУ «Ритуал» в своем телеграм-канале, более 10 тысяч человек пришли проводить певца в последний путь.

Церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище в Москве. На ней раздали бесплатно более трех тысяч бутылок воды из-за сильной жары.

Также беременные женщины, маломобильные граждане и дети вне очереди пропускались на мероприятие. У места прощания дежурили бригады скорой помощи, сотрудники полиции и иных ведомств.

Онлайн-трансляцию похорон посмотрели более 49 тысяч поклонников артиста.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Гулькина не может смириться со смертью Шатунова.