Петербуржцы пожаловались на «прошлогоднюю» помойку на Маршала Новикова

Местные жители отмечают, что свалку не вывозят с 2021 года. Птицы разбрасывают загрязнения по двору и по территории детского сада.

В Приморском районе Петербурга во дворе дома по Маршала Новикова у дома №7 обнаружилась мусорка годовой давности. Как сообщили в среду, 22 июня, очевидцы инцидента в группе «Приморский район» в социальной сети «ВКонтакте», вороны растаскивают мусор на площадку ближайшего детского сада, где играют маленькие дети.

Местные жители жалуются, что свалку со двора городские службы не вывозят с 2021 года. Теперь мусор разлетается по всему двору.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржцы смогут жаловаться на вывоз мусора через онлайн-систему. Оставить жалобы можно на информационном портале, либо по номеру телефона.