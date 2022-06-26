Петербургские активисты выступили с петицией против продажи алкоголя по выходным

Местные жители опубликовали петицию в интернете: в ней они обращаются к губернатору Александру Беглову и спикеру заксобрания Александру Бельскому с просьбой запретить продажу алкогольных напитков в выходные дни.

Петербуржцы надеются, что власти города обратят внимание на обращение, которое они опубликовали на популярном сайте петиций Change.org. Как сообщает Neva.Today, запрет на продажу алкогольной продукции на выходных каждый год действует на праздник выпускников «Алые паруса».

Активисты отмечают, что это нововведение повысит городскую безопасность, а также здоровье жителей Санкт-Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что только один район Петербурга оказался законопослушным и не продал алкоголь в день «Алых парусов».